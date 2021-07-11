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نانسي عجرم توجه رسالة مليئة بالحب لشعراء وملحني ألبومها الجديد

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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وجهت الفنانة نانسي عجرم رسالة شكر لملحني وشعراء ألبومها الجديد "Nancy 10"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر". 

كتبت نانسي عجرم تغريدة جديدة قالت فيها :"لما بتشارك وبتساهم بهيك عمل بتحس إحساس ولا أحلى، نانسي شكرًا على كل شي وأهم شيء على ثقتك، وشكرًا لكل حدا ساهم وشارك وتعب بألبوم Nancy 10".

وأضافت قائلة: "أنا لما بيكون نحوا ناس بيحبوني هالقد، وبيشتغلو من قلب قلبن، بحس إحساس ولا أحلى، الألبوم ما وصل لهون لولا جهود كتار تعبوا واشتغلوا من قلبن، وانت منن.. بحبك كتير".


الجدير بالذكر أن الفنانة نانسي عجرم قد طرحت أمس ألبومها الجديد " نانسي 10 " والذي تكون من 10 أغاني تعاونت فيهم مع كبار الشعراء والملحنين منهم خالد تاج الدين، ليد سعد، هاني يعقوب،  علي المولي، أيمن قميحة، باسم الرزق، أحمد إبراهيم. 

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