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ضبط 182 قطعة سلاح وتنفيذ 81 ألف حكم خلال 24 ساعة

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (182) قطعة سلاح نارى، و(188) قضية مخدرات وتنفيذ (81324) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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