Advertisements
ضبط 182 قطعة سلاح وتنفيذ 81 ألف حكم خلال 24 ساعة
الأحد 11/يوليو/2021 - 12:29 م
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (182) قطعة سلاح نارى، و(188) قضية مخدرات وتنفيذ (81324) حكم قضائى متنوع.
جاء ذلك برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
جاء ذلك برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
Advertisements