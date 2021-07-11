وزير بريطاني يؤكد رفع قيود كورونا اعتبارًا من 19 يوليو

قال وزير التطعيمات نظيم الزهاوي، اليوم الأحد، إن حكومة المملكة المتحدة واثقة من أن خطط رفع مجموعة من قيود كوفيد -19 ستمضي قدمًا في 19 يوليو في إنجلترا، لكن من المتوقع ارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة.





قدم رئيس الوزراء بوريس جونسون تفاصيل مقترحات في وقت سابق من هذا الأسبوع لإلغاء سلسلة من القواعد المتعلقة بارتداء الأقنعة والتواصل الاجتماعي وتعليمات العمل من المنزل. ومن المتوقع أن يعطي الضوء الأخضر الأخير يوم الاثنين. وأعرب بعض العلماء ومنتقدي الحكومة عن قلقهم من أنها تمضي قدمًا في رفع القيود حتى مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا. وجادلت الحكومة بأن المعدل المرتفع للتطعيمات في بريطانيا يعني أن الصلة بين العدوى والأمراض الخطيرة أو الوفاة قد تم كسرها إلى حد كبير.





وصرح الزهاوي لشبكة سكاي نيوز: "أنا واثق من أنه يمكننا المضي قدمًا إلى الخطوة الرابعة". واضاف "من المهم أن نظل حذرين وستوضح الإرشادات التي سنضعها غدًا ذلك، بما في ذلك الإرشادات التي يُتوقع من الأشخاص ارتداء أقنعة في الأماكن المغلقة المغلقة."



