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وزير بريطاني يؤكد رفع قيود كورونا اعتبارًا من 19 يوليو

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
منار طارق
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قال وزير التطعيمات نظيم الزهاوي، اليوم الأحد، إن حكومة المملكة المتحدة واثقة من أن خطط رفع مجموعة من قيود كوفيد -19 ستمضي قدمًا في 19 يوليو في إنجلترا، لكن من المتوقع ارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة.

قدم رئيس الوزراء بوريس جونسون تفاصيل مقترحات في وقت سابق من هذا الأسبوع لإلغاء سلسلة من القواعد المتعلقة بارتداء الأقنعة والتواصل الاجتماعي وتعليمات العمل من المنزل. ومن المتوقع أن يعطي الضوء الأخضر الأخير يوم الاثنين. وأعرب بعض العلماء ومنتقدي الحكومة عن قلقهم من أنها تمضي قدمًا في رفع القيود حتى مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا. وجادلت الحكومة بأن المعدل المرتفع للتطعيمات في بريطانيا يعني أن الصلة بين العدوى والأمراض الخطيرة أو الوفاة قد تم كسرها إلى حد كبير.

وصرح الزهاوي لشبكة سكاي نيوز: "أنا واثق من أنه يمكننا المضي قدمًا إلى الخطوة الرابعة". واضاف "من المهم أن نظل حذرين وستوضح الإرشادات التي سنضعها غدًا ذلك، بما في ذلك الإرشادات التي يُتوقع من الأشخاص ارتداء أقنعة في الأماكن المغلقة المغلقة."

ترسم حكومة جونسون السياسة الصحية لإنجلترا، ولكن ليس لاسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية. وردا على سؤال حول تقرير صنداي تايمز يفيد بأن الفجوة بين حقنة COVID-19 الأولى والثانية من المقرر أن تنخفض إلى النصف إلى أربعة أسابيع، قال الزهاوي: "إنني في حيرة من أمرها من أين أتت هذه القصة." وتابع "تشير البيانات الإكلينيكية الواقعية إلى أن فترة الثمانية أسابيع في الواقع توفر تحصينًا إضافيًا من حيث الحماية بالجرعتين أفضل بكثير من تقصير تلك الفترة الزمنية أكثر من ذلك."

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