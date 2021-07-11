تعرف على جهود شرطة المسطحات والبيئة

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية والأعلاف الحيوانية من ضبط (محل أعلاف ومحل جزارة "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (70 طن أعلاف حيوانية وداجنة بدون بيانات ومجهولة المصدر- 25 كيلو جرام لحوم بدون علامات وأختام مذبوحة خارج المجازر) بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى.. بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.



وأثمرت الجهود برئاسة اللواء بهي الدين زغلول فى مجال حماية البيئة والتفتيش البيئي عن ضبط (عدد "12" منشأة صناعية – مصنع – 2 مخزن "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت(32 طن و949 عبوة مواد غذائية - 20 طن أعلاف حيوانية) بدون ترخيص وبدون بيانات ومجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس والمنتجات الصناعية.. بنطاق مديريات أمن (القاهرة - بنى سويف- القليوبية – الإسماعيلية).



وتمكنت الجهود فى مجال حماية الثروة السمكية من ضبط عدد (70) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الإسماعيلية، وفى مجال حماية منافع الري تم ضبط عدد (1) قضية بالمخالفة لقانون حماية منافع الرى والصرف بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال الملاحة حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط (38) قضية تلويث نهر النيل والمجارى المائية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن بنى سويف.

