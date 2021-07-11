Advertisements

تعرف على جهود شرطة المسطحات والبيئة

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وتمكنت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية والأعلاف الحيوانية من ضبط (محل أعلاف ومحل جزارة "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (70 طن أعلاف حيوانية وداجنة بدون بيانات ومجهولة المصدر- 25 كيلو جرام لحوم بدون علامات وأختام مذبوحة خارج المجازر) بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى.. بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.

وأثمرت الجهود برئاسة اللواء بهي الدين زغلول فى مجال حماية البيئة والتفتيش البيئي عن ضبط (عدد "12" منشأة صناعية – مصنع – 2 مخزن "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت(32 طن و949 عبوة مواد غذائية - 20 طن أعلاف حيوانية) بدون ترخيص وبدون بيانات ومجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس والمنتجات الصناعية.. بنطاق مديريات أمن (القاهرة - بنى سويف- القليوبية – الإسماعيلية).

وتمكنت الجهود فى مجال حماية الثروة السمكية من ضبط عدد (70) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الإسماعيلية، وفى مجال حماية منافع الري تم ضبط عدد (1) قضية بالمخالفة لقانون حماية منافع الرى والصرف بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال الملاحة حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط (38) قضية تلويث نهر النيل والمجارى المائية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن بنى سويف.

أخبار تهمك

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 9 ساعات

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 14 ساعة

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مصر ترفض المساس بحقها في المياه.. تصريحات نارية لرئيس البرلمان بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم هذه الصفقة.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 39 دقيقة

صفقة تبادلية ضخمة تقترب بين برشلونة وعملاق مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة

الكشف عن خليفة كومان في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا "يورو 2020" قبل نهائي إيطاليا وإنجلترا

منذ 39 دقيقة

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ 39 دقيقة

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ حوالي 13 ساعة

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

منذ ساعتين

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:09 م

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

10:44 ص

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

11:07 ص

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

09:17 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي