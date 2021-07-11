واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



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ضبط أطنان أسماك ودواجن فاسدة فى حملات رقابية على الأسواق

شرطة التموين

شرطة التموين

كتب ــ محمود عبد الراضى

الأحد، 11 يوليه 2021 11:25 ص



واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





ونجحت شرطة التموين في ضبط (1542) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (2 طن "هياكل وأحشاء دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.



ونجحت الجهود في ضبط (1،95 طن "دواجن كاملة – فليه – كبد وقوانص") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة.



وتمكنت الجهود من ضبط (1،39 طن "أسماك سالمون") معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.



وأسفرت الجهود عن ضبط (35،4 طن "نشا – عسل - جلوكوز") معبأة داخل شكائر وبراميل بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.



وأثمرت الجهود عن ضبط (21،45 طن "ملح طعام") بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لتعبئته وطرحه للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة، وضبط (2،22 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض") غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للإستخدام الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.



وتمكنت الجهود من ضبط (10 أطنان "أعلاف حيوانية")بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، وضبط (4 أطنان "أسمدة زراعية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى، تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.



واضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية استهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء.. وقد أسفرت عن ضبط عدد (31) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (2810) عبوة سجائر.