Advertisements

طلب إحاطة بسبب سوء المعاملة من بعض موظفي المجالس الطبية

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
Advertisements
تقدمت النائبة هند حازم حبيب، أمين سر لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لوزيرة الصحة، ورئيس المجالس الطبية بسبب سوء معاملة بعض من الأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة من موظفى المجالس الطبية، وعدم فتح الموقع الإلكترونى لفترات تسمح للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بالحجز.

وقالت"حبيب" فى طلبها، إن هذا يجعلهم يعانون مرتين مرة من سوء التعامل والمرة الأخرى من عدم إمكانية وإتاحة الحجز، وهذا ينافى مبدأ إعطاء الفرصة والمعاملة الحسنة لهم.

وطالبت عضو مجلس النواب، بسرعة قبول الطلب وإتخاذ اللازم، مؤكدة أنه أمر عاجل وبالغ الأهمية لهذه الفئة لإعتمادهم بشكل كبير على المجالس الطبية.

أخبار تهمك

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

منذ حوالي 6 ساعات

مصر ترفض المساس بحقها في المياه.. تصريحات نارية لرئيس البرلمان بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 22 دقيقة

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

منذ ساعتين

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ حوالي 13 ساعة

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ 41 دقيقة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من حسم هذه الصفقة.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

صفقة تبادلية ضخمة تقترب بين برشلونة وعملاق مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 9 ساعات

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا "يورو 2020" قبل نهائي إيطاليا وإنجلترا

منذ 41 دقيقة

الكشف عن خليفة كومان في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:09 م

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

10:44 ص

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

11:07 ص

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

09:17 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي