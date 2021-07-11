طلب إحاطة بسبب سوء المعاملة من بعض موظفي المجالس الطبية

تقدمت النائبة هند حازم حبيب، أمين سر لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لوزيرة الصحة، ورئيس المجالس الطبية بسبب سوء معاملة بعض من الأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة من موظفى المجالس الطبية، وعدم فتح الموقع الإلكترونى لفترات تسمح للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بالحجز.



وقالت"حبيب" فى طلبها، إن هذا يجعلهم يعانون مرتين مرة من سوء التعامل والمرة الأخرى من عدم إمكانية وإتاحة الحجز، وهذا ينافى مبدأ إعطاء الفرصة والمعاملة الحسنة لهم.



وطالبت عضو مجلس النواب، بسرعة قبول الطلب وإتخاذ اللازم، مؤكدة أنه أمر عاجل وبالغ الأهمية لهذه الفئة لإعتمادهم بشكل كبير على المجالس الطبية.