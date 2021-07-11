حاول التحرش بها فطعنته.. تفاصيل تحرش عامل غاز بسيدة في الدقهلية

حررت ربة منزل بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، محضرا ضد عامل بشركة الغاز، لقيامه بالتحرش بها أثناء توصيل الغاز للسخان داخل شقتها.



وكان تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز السنبلاوين يفيد بنشوب مشاجرة بين عامل بشركة الغاز وسيدة.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود عامل داخل شقة السيدة ومصاب بجرح فى القدم وآخر بالرأس، وتم نقلهم إلى ديوان مركز الشرطة، وبسؤال السيدة اتهمت العامل بالتحرش بها داخل المطبخ بشقتها، وقالت أنها فوجئت بالعامل يطرق باب الشقة فسالت من خلف الباب، فقال لها أنا عامل الغاز، وعايز أوصل الغاز للسخان بالمطبخ، فقالت: كنت بمفردى بالشقة بعد نزول ابنى للتدريب، وفتحت له ودخل للمطبخ، وتركت باب الشقة مفتوحا وجلست بالصالة، لحين الانتهاء من عمله.



وأضافت بأنه قام بالنداء عليها للدخول للمطبخ لوجود بعض الطعام على البوتجاز، فقلت له "أتركه كما هو"، وبعد دقيقة عاد مرة أخرى وطلب منى مساعدته ضرورى والإمساك بالسخان، فقولت له أنت المفروض يكون معاك مساعد أنا مريضة، فرد "دى حاجة بسيطة"، وبالفعل دخلت وأمسكت السخان معه وقال لى ثوانى هجيب " العدة" من الخارج، وأشارت إلى أنه خرج من المطبخ وقام بغلق باب الشقة، وعاد مرة أخرى وقام باحتضانى من الخلف وأمسك بجسمى، وفى هذا اللحظة وجدت نفسى امسك بسكين كان أمامى وقمت بطعنة فى القدم اليسرى ورأسه، وسط حالة هيسترية منى وصراخ، فحاول الهرب وأثناء خروجه شاهده شقيقى فاوقفة وتحفظ عليه، وقمت بأبلاغ الشرطة.



وتم تحرير المحضر رقم 12344 جنح مركز السنبلاوين لسنة 2021 وبالعرض على النيابة قررت حبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات