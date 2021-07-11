Advertisements

حاول التحرش بها فطعنته.. تفاصيل تحرش عامل غاز بسيدة في الدقهلية

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
حررت ربة منزل بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، محضرا ضد عامل بشركة الغاز، لقيامه بالتحرش بها أثناء توصيل الغاز للسخان داخل شقتها.

وكان تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز السنبلاوين يفيد بنشوب مشاجرة بين عامل بشركة الغاز وسيدة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود عامل داخل شقة السيدة ومصاب بجرح فى القدم وآخر بالرأس، وتم نقلهم إلى ديوان مركز الشرطة، وبسؤال السيدة اتهمت العامل بالتحرش بها داخل المطبخ بشقتها، وقالت أنها فوجئت بالعامل يطرق باب الشقة فسالت من خلف الباب، فقال لها أنا عامل الغاز، وعايز أوصل الغاز للسخان بالمطبخ، فقالت: كنت بمفردى بالشقة بعد نزول ابنى للتدريب، وفتحت له ودخل للمطبخ، وتركت باب الشقة مفتوحا وجلست بالصالة، لحين الانتهاء من عمله.

وأضافت بأنه قام بالنداء عليها للدخول للمطبخ لوجود بعض الطعام على البوتجاز، فقلت له "أتركه كما هو"، وبعد دقيقة عاد مرة أخرى وطلب منى مساعدته ضرورى والإمساك بالسخان، فقولت له أنت المفروض يكون معاك مساعد أنا مريضة، فرد "دى حاجة بسيطة"، وبالفعل دخلت وأمسكت السخان معه وقال لى ثوانى هجيب " العدة" من الخارج، وأشارت إلى أنه خرج من المطبخ وقام بغلق باب الشقة، وعاد مرة أخرى وقام باحتضانى من الخلف وأمسك بجسمى، وفى هذا اللحظة وجدت نفسى امسك بسكين كان أمامى وقمت بطعنة فى القدم اليسرى ورأسه، وسط حالة هيسترية منى وصراخ، فحاول الهرب وأثناء خروجه شاهده شقيقى فاوقفة وتحفظ عليه، وقمت بأبلاغ الشرطة.

وتم تحرير المحضر رقم 12344 جنح مركز السنبلاوين لسنة 2021 وبالعرض على النيابة قررت حبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات

أخبار تهمك

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم هذه الصفقة.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 9 ساعات

مصر ترفض المساس بحقها في المياه.. تصريحات نارية لرئيس البرلمان بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 20 دقيقة

الكشف عن خليفة كومان في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

منذ ساعتين

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ 38 دقيقة

صفقة تبادلية ضخمة تقترب بين برشلونة وعملاق مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ حوالي 13 ساعة

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا "يورو 2020" قبل نهائي إيطاليا وإنجلترا

منذ 38 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:09 م

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

10:44 ص

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

11:07 ص

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

09:17 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي