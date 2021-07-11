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التعليم العالي: نجاح امتحانات نهاية العام الدراسي بالجامعات لـ3 ملايين طالب

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تلقي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا حول امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الدراسى 20202021 للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، التى تشمل ما يقرب من 3 ملايين طالب

وأشار التقرير، إلى أنه فى ظل تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، بدأت امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 20202021، وذلك اعتبارًا من يوم 25 مايو الماضى بكافة الجامعات والمعاهد، سواء للمرحلة الجامعية أو المراحل التأهيلية للدراسات العليا، حيث تم تنظيم الامتحانات لـ 3 ملايين طالب تقريبًا بـ 27 جامعة حكومية تضم 442 كلية، و24 معهدًا فنيًّا للتمريض، و37 دراسات عليا، و29 جامعة خاصة وأهلية تضم 264 كلية، بالإضافة إلى 173 معهدًا.

ولفت التقرير، إلى أنه على مدار فترة الامتحانات تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل معهم، بدءًا من اتباع الإجراءات الطبية، مرورًا بإجراءات العزل، والكشف على المخالطين، وصولًا لمنح من ثبتت إصابته العلاج اللازم، حيث تابع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات تطبيق الإجراءات الوقائية الكفيلة بضمان وجود أقصى قدر من الوقاية من فيروس كورونا، مع التعامل الفورى مع أية حالات إصابة ظهرت وفقًا للبروتوكولات المصرية.

واستعرض التقرير الإجراءات العامة والاحترازية التى تم اتخاذها التى ضمنت حسن سير الامتحانات، حيث تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية من خلال: وجود عدة منافذ بالكليات لاستقبال الطلاب صباح يوم الامتحان قبل موعد اللجنة بساعة لعدم حدوث أى تزاحم، وتوفير الكليات على تلك المنافذ (كاشف حرارة ـ كمامات ـ مُعقم - مُطهر)، وعمل مسار إجبارى لدخول الطلاب للجان ومسار إجبارى للخروج حتى خارج الكلية لمنع التجمعات داخل الكلية سواء قبل أو بعد الامتحان، وجود بوابات تعقيم أمام وبداخل كافة مقار وصالات الامتحانات، تكليف أفراد الأمن الإدارى بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجبارى بالدخول والخروج، والتأكد من ارتداء السادة الملاحظين والعمال الكمامات والقفازات، بالإضافة إلى قياس حرارتهم كل فترة من فترات الامتحان على مدار اليوم، والتأكد من شغل مساحة 50% فقط من سعة المدرجات، مع الالتزام التام بوجود مسافة كافية بين كل طالب وآخر داخل قاعات الامتحانات التى يتم تعقيمها باستمرار، والتأكد من عدم تعرض الملاحظين أو العمال لأى عزل أو حجر صحى خلال الثلاثة أسابيع الماضية، وتشكيل مجموعات من الطلاب تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئة التدريس، تكون مهمتهم تشجيع الطلاب على الانخراط فى مبادرات، منها: (اطمن معانا – صحتك تهمنا) للتأكد من سلامة الطلاب قبل دخول لجان الامتحان.

أما بالنسبة للإجراءات العامة التى تم اتخاذها لحسن سير الامتحانات، فقد أوضح التقرير أنه تم اتخاذ الإجراءات التالية، وجود فترة كافية بين فترات الامتحان اليومية، عدم تواجد أكثر من فرقة دراسية واحدة لتأدية الامتحانات فى ذات الفترة، منع الإجازات للطاقم الطبي، وخصوصًا بالمراكز الطبية بالكليات أثناء الامتحانات، بما يكفل توفير طبيب لكل صالة من صالات الامتحانات، تخصيص غرفة عزل لكل صالة من صالات الامتحانات، تخصيص غرف عزل بالمدن الجامعية للحالات المشتبه بإصابتها، إعلان الإجراءات الاحترازية على مواقع الكليات وجداول الامتحانات لضمان نشرها للطلاب وكافة وسائل التواصل.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على نجاح الجامعات فى تنظيم امتحانات نهاية العام الدراسى 20202021 لـ 3 ملايين طالب وهو ما كان يمثل تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن منظومة المتابعة بوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات التى تتابع بصفة يومية نسب الحضور من الطلاب والإصابات بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المصرية ساهم فى الحفاظ على سلامة كافة عناصر المنظومة التعليمية، مشيدًا بالتعاون الكبير من جانب قيادات الجامعات وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى فى التنظيم الفعال، وكذلك عدم استماع الطلاب للشائعات والأخبار الكاذبة، مما كان له أثر إيجابى فى تحفيز الطلاب للحضور وإصرارهم على المشاركة فى الامتحانات وعدم تضييع الوقت
التعليم العالي: نجاح امتحانات نهاية العام الدراسي بالجامعات لـ3 ملايين طالب
التعليم العالي: نجاح امتحانات نهاية العام الدراسي بالجامعات لـ3 ملايين طالب
التعليم العالي: نجاح امتحانات نهاية العام الدراسي بالجامعات لـ3 ملايين طالب
التعليم العالي: نجاح امتحانات نهاية العام الدراسي بالجامعات لـ3 ملايين طالب

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