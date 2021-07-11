تأييد المؤبد لبديع وآخرين من قيادات الإخوان في قضية اقتحام الحدود الشرقية







قضت محكمة النقض، بتأييد المؤبد لبديع و10 أخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وبراءة صبحى صالح و7 أخرين فى قضية اقتحام الحدود الشرقية.



كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي قد قضت بمعاقبة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من احمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عامًا، وبراءة 9 آخرين، وشمل القرار براءة آخرين، وقضت بمصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي لوفاته