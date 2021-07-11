أسامة الهادي يُطلق أحدث كليباته "لسه فيّا حيل" على اليوتيوب







أطلق اليوم الفنان أسامة الهادي أحدث كليباته "لسه فيّا حيل" وذلك بعد غياب غنائي استمر ما يُقارب 4 سنوات، ويتعاون أسامة من خلال الأغنية مع الموزع الموسيقى هادز، الأغنية كلمات وألحان أسامة الهادي، إنتاج شركة L’Arc Productions محمد فيصل وشريف مجدي والفيديو كليب من إخراج أسامة الهادي ويشاركه في الأغنية فريق الرقص سواجرز.



وقال أسامة الهادي عن الأغنية "لسه فيّا حيل هي أكتر أغنية اشتغلت عليها، لأنها بتحكي قصة معينة عايز احكيها للناس، بتعبّر عني وعن أي حد، اهتميت جدًا أن الجمهور يلاقي نفسه فيها، وركزت في كل مراحل الأغنية بدايةً من الموسيقى والكلمات وتصوير الكليب، ودلوقتي جه وقت انتظار رد فعل الجمهور".



يذكر أن أسامة قد حقق نجاحاً في موسم رمضان الماضي بتقديمه دور شامبا في مسلسل لعبة نيوتن مع المخرج تامر محسن والنجوم منى زكي ومحمد ممدوح.





