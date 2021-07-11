روسيا تسجل 25033 حالة إصابة جديدة بكورونا

أبلغت روسيا عن 25.033 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19،اليوم الأحد، بما في ذلك 5410 في موسكو، ما رفع الحصيلة الوطنية الرسمية منذ بدء الوباء إلى 5783333 حالة.





قالت فرقة العمل الحكومية المعنية بفيروس كورونا، إنه لقي 749 شخصًا حتفهم لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع عدد القتلى على المستوى الوطني إلى 143،002. واحتفظت وكالة الإحصاء الفيدرالية بعدد منفصل من القتلى. وقالت يوم الجمعة إنها سجلت حوالي 290 ألف حالة وفاة مرتبطة بكوفيد -19 بين أبريل 2020 ومايو هذا العام.





وفي وقت سابق، أبلغت روسيا، السبت، عن 752 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهي أكبر نسبة مؤكدة في يوم واحد منذ بدء الوباء، مما رفع عدد الوفيات على المستوى الوطني إلى 142253.



