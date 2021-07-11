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رقم حساب المواطن المجاني 1442 الموحد للشكاوى ورابط التسجيل في حساب المواطن بوابة ca.gov.sa

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:41 م
التسجيل في حساب المواطن
التسجيل في حساب المواطن
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ننشر رقم حساب المواطن المجاني 1442 مركز الاتصال الموحد للشكاوى وتقديم الاستفسارات حول البرنامج، حيث أطلق برنامج حساب المواطن العديد من وسائل وقنوات التواصل مع خدمة العملاء وعلى رأسهم جوال حساب المواطن أو مركز الاتصال الموحد.

وقد تم الإعلان رسمياً من جانب المتحدث الرسمي للبرنامج عن عدد الطلبات التي تمت معالجتها بواسطة خدمة عملاء حساب المواطن 1442، ومن خلال هذه الإحصائية اتضح جلياً أن رقم برنامج حساب المواطن هو الوسيلة الأكثر استقبالاً للشكاوى والاستفسارات، ومن يرغب في التعرف على موعد حساب المواطن أو معرفة تاريخ نزول حساب المواطن الدفعة الـ44 بعد أن زادت الاستفسارات حول متى حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية.

رقم حساب المواطن المجاني 1442 للشكاوى
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة برنامج وطني وهو حساب المواطن السعودي.

والهدف منه هو حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع حدوثه جراء الإصلاحات الاقتصادية المختلفة.

حيث يتم من خلاله تقديم بدلاً نقدياً بصورة مباشرة عن طريق المستحقات إلى الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات.

ومن أجل تيسير التواصل مع برنامج الدعم الحكومي لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات، فقد تم إطلاق عدداً من القنوات الرسمية للتواصل مع البرنامج، حيث يمكن التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن عن طريق حساب “خدمة العملاء” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أو عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

كما يمكن التواصل عن طريق خدمة صوتك مسموع حساب المواطن الإلكترونية عن طريق تعبئة الطلب عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية أو عن طريق الرقم الخاص بمركز الاتصال.

رقم حساب المواطن 1442
يمكنكم الحصول على كافة وسائل اتصال حساب المواطن من خلال الجدول التالي:

- مركز اتصال حساب المواطن 19912

- بوابة حساب المواطن + صوتك مسموع ca.gov.sa

- حساب خدمة العملاء طتويتر" citizen care

شرح خدمة صوتك مسموع حساب المواطن
خدمة صوتك مسموع الإلكترونية هي نافذة إلكترونية تم إطلاقها لتسهيل التواصل مع برنامج حساب المواطن 1442، والهدف منها هو تطوير مستوى التفاعل مع المستفيدين وسرعة تلبية الطلبات الخاصة بهم، ويتم الاستفادة منها من خلال التواصل مع البرنامج لحل مشكلة قد واجهتك خلال التسجيل في البرنامج أو لأي مشكلة تتعلق بالأهلية أو بالمدفوعات.

ويتم الحصول على الخدمة الإلكترونية من خلال دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية، ثم اتباع الخطوات التالية:

من القائمة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة “صوتك مسموع”.

ثم النقر على أيقونة “ارفع طلب على صوتك مسموع”.

قم بإنشاء الطلب الخاص بك عن طريق كتابة الموضوع والاسم ورقم الجوال ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ونوع الطلب.

اختيار إيقاف الحساب أو التسجيل أو الأهلية أو المدفوعات أو شكوى على موظف.

القيام بشرح الطلب الخاص بك.

يمكن دعم الطلب في صوتك مسموع عن طريق إضافة المرفقات بالنقر على “إضافة ملف”.

ثم تعبئة رمز التحقق الموجود بالصورة.

والنقر على أيقونة “إرسال”.

وعليك الاحتفاظ برقم الطلب، حيث سيتم الاستعلام ومتابعة الطلب الخاص بك عن طريق تعبئة رقم الطلب ورقم الهوية، ثم النقر على “تدقيق”.

خطوات تسجيل جديد في حساب المواطن 1442
يتم استقبال طلبات التسجيل في حساب المواطن عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية (ca.gov.sa)، ولكن يجب العلم أن برنامج حساب المواطن قد أعلن رسمياً عن إيقاف استقبال طلبات تسجيل حساب مواطن جديدة في الوقت الحالي، ولم يتم تحديد موعداً لعودة التسجيل مرة أخرى.

ولكن صرح البرنامج بأنه سيتم فتح التسجيل في حساب المواطن 1442 مرة أخرى بعد مراجعة ضوابط الدعم المقدم للمواطنين والمواطنات، كما يتم من خلال بوابة حساب المواطن الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتعلق بالبرنامج.

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