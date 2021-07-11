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التسجيل في وزارة الحرس الوطني على وظائف بند التشغيل والصيانة للرجال والنساء

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:46 م
وزارة الحرس الوطني
وزارة الحرس الوطني
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فتح التسجيل في وزارة الحرس الوطني لعام 1443 والتي تقبل المتقدمين من الرجال والنساء على وظائف بند التشغيل والصيانة بالوزارة، وعلى حسب ما جاء في إعلان تحديد مواعيد بداية ونهاية التقديم الإلكتروني، يجب مراعاة شروط القبول في فرص العمل الشاغرة، كما أنه أشار إلى عدد كبير من التخصصات المتنوعة والمؤهلات المطلوبة وفق ما تحتويه إعلانات التوظيف .

يبدأ التقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني من اليوم الأحد على حسب ما جاء على موقع الوزارة، ومن خلال بوابة توظيفها، يستمر القبول والتسجيل على وظائف بند التشغيل والصيانة، حتى الساعة الحادية عشر و خمس وخمسون دقيقة من مساء الخميس القادم الموافق 5 ذي الحجة للعام 1442، بعدها سيتم تحديد موعد إعلان أسماء المرشحين مبدئياً لاستكمال الاختبارات والمقابلة الشخصية.

فتح التسجيل في وزارة الحرس الوطني
ضوابط فتح التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1442، تستلزم أن يكون مقدم أو مقدمة الطلب، سعودية الجنسية، والسن لا يقل عن 18 سنة ولا يتخطى 40 عام.

التمكن من اجتياز المقابلة الشخصية.
أن يكون لائق طبي ويجتاز الفحوصات المقررة.
أن يكون حسن السلوك والسمعة ولا يكون مدان أو محكوم عليه بحد في قضايا الأمانة والشرف.
الحبرات في القطاع الخاص يجب أن تكون في نفس مجال العمل
التقديم على التخصص المطلوب والتسجيل في وظيفة واحدة من وظائف الحرس الوطني
ألا يكون المتقدم محال للتقاعد من الجهة الحكومية.
أن يكون مسجل في برنامج ساعد
الالتزام بممارسة العمل في نفس مجال الوظيفة

رابط التقديم وظائف الحرس الوطني
تعبئة بيانات طلب التقديم على بوابة وزارة الحرس الوطني للتوظيف صم الإطلاع على كافة الشروط والتخصصات المطلوبة قبل التسجيل.

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