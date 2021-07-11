قوافل طبية لفحص وعلاج نزلاء سجني معسكر العمل وجنوب التحرير

وجه قطاع السجون قافلة طبية استهدفت سجنى (معسكر العمل – جنوب التحرير)، حيث ضمت مختلف التخصصات الطبية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للنزلاء، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد منهم، وصرف الأدوية اللازمة لهم، في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون لاسيما الرعاية الصحية.



يأتى ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون، وخاصةً الرعاية الصحية بشقيها الوقائى والعلاجى.