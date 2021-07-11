Advertisements

قوافل طبية لفحص وعلاج نزلاء سجني معسكر العمل وجنوب التحرير

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
وجه قطاع السجون قافلة طبية استهدفت سجنى (معسكر العمل – جنوب التحرير)، حيث ضمت مختلف التخصصات الطبية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للنزلاء، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد منهم، وصرف الأدوية اللازمة لهم، في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون لاسيما الرعاية الصحية.

يأتى ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون، وخاصةً الرعاية الصحية بشقيها الوقائى والعلاجى.

أخبار تهمك

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ 41 دقيقة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة تبادلية ضخمة تقترب بين برشلونة وعملاق مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

منذ ساعتين

مصر ترفض المساس بحقها في المياه.. تصريحات نارية لرئيس البرلمان بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم هذه الصفقة.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن خليفة كومان في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا "يورو 2020" قبل نهائي إيطاليا وإنجلترا

منذ 41 دقيقة

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:09 م

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

10:44 ص

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

11:07 ص

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

09:17 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي