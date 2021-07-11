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ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 11 يوليو 2021 بالبنوك

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
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تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 11 يوليو 2021 بالبنوك، ليسجل في البنك الأهلى 49.13 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.87  جنيه للشراء.
 
52.33  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
49.13  جنيه للشراء
 
52.23 جنيه للبيع 

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
49.13  جنيه للشراء.
 
52.23  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
52.03  جنيه للشراء.
 
52.37  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
49.16  جنيه للشراء.
 
52.37  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
48.46  جنيه للشراء.
 
52.32  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
48.51  جنيه للشراء.
 
52.28  جنيه للبيع.

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