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تفاصيل إدرج 3 مبادرات تنموية مصرية بالأمم المتحدة (فيديو)

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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علق الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على إدراج 3 مبادات تنموية بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق لأهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وهي مشروع رواد 2030 وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن هذه المنصة تستهدف أفضل التجارب الدولية التي تساعد الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17.

وأضاف "حلمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، أن وحدة التنمية المستدامة في الوزارة بذلت جهدا كبيرا لتسجيل العديد من المبادرات والمشروعات القومية التي تنفذها مصر في هذه المنصة، للتأكيد على الريادة الدولية في التنمية المستدامة، في إطار السعي نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

وتابع مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انه تم الاستناد إلى تسجيل المبادرات الثلاث إلى 7 معايير أساسية، منها عدد أهداف التنمية المستدامة التي يحققها البالغ إجماليها 17 هدف، والبعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأن تكون للمبادرة مستهدفات قابلة للقياس ونتائج ملموسة على الأرض، وأن ترتكز على مبدأ المشاركة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ووجود منظومة للرد والمتابعة والتقييم.

وأكد الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تمتلك تجربة رائدة ملهمة، كما تستفيد من تجارب الدول الأخرى في التنمية، ضاربا المثل في ذلك بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، معلقا: "كان حلما للشباب المصري والآن أصبح يتحقق على أرض الواقع، لأن رئيس الجمهورية تبناه على أرض الواقع منذ شهر يناير 2019، لأنه يؤمن أن الحق في التنمية يعد أهم حق من حقوق الإنسان".

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