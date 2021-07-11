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الإسكان: طرح 5 قطع أراضٍ للاستثمار بمدينة المنصورة الجديدة

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
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أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على  طرح 5 قطع أراضٍ للاستثمار بأنشطة ومساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك بنظام التخصيص الفوري  لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة.
 
وأوضح المهندس محمد رجب، أنه تم إتاحة قطعة أرض بمركز الخدمات الرئيسى رقم 2 بالمرحلة الأولى للمدينة لإقامة نادٍ رياضي بمساحة 72816 م2،  وكذا تم إتاحة قطعة أرض بنفس الموقع بمساحة 6493م2  بنشاط طبي.
 
وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم إتاحة موقع قطعة أرض بنشاط تجاري بمركز الخدمات الرئيسى رقم 1 بمساحة 1575 م2، وكذا قطعة أرض بنشاط بنك بمركز الخدمات الفاصل بين المرحلتين الأولى والثانية بمساحة 1180 م2، لافتاً إلى أنه تم أيضا الموافقة على إتاحة قطعة أرض بمركز الخدمات الرئيسى رقم 3 بالمرحلة الأولي بنشاط مركز خدمة وتموين سيارات بمساحة 6208 م2.
 
وأشار رئيس الجهاز إلي أنه يتم إتاحة قطع الأراضي على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصورة دورية، لتمكين راغبي الاستثمار من الإطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والاشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكتروني  http://www.newcities.gov.eg/Default.aspx، والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
 


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