شاهد.. نسرين طافش بإطلالة جديدة لها في مهرجان كان السينمائي



حرصت الفنانة نسرين طافش على التواجد في الدورة الـ74من مهرجان كان السينمائي المقام حالياً في مدينة كان الفرنسية.



وشاركت نسرين طافش جمهورها عدة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أثناء تواجدها في مهرجان كان، وظهرت فيهم بإطلالة ناعمه فستان طويل قصير من الأمام من تصميم اتيلية زهرة، واعتمدت على تسريحة شعر المسندله، والمكياج الهادئ.







وفي سياق آخر شاركت الفنانة نسرين طافش في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "المداح"، وهو بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، محمد عز، دنيا عبد العزيز، إخراج أحمد سمير فرج.