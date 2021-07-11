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رئيس جهاز "أسيوط الجديدة": بدء التشغيل التجريبى للمجمع الطبي الشامل

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
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قالت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إنه تم افتتاح المركز الطبي لجامعة الأزهر، فرع أسيوط الجديدة بمنطقة ابني بيتك ٤،  بحضور نائب رئيس الجامعة، ووفد من أساتذة الجامعة ومسئولى الجهاز ولفيف من سكان المدينة، وذلك في إطار خطة تشغيل الخدمات الصحية بالمدينة.
 
وفي سياق متصل، أكدت المهندسة جيهان عمار، بأنه تم التشغيل التجريبي للمجمع الطبي الشامل للتأمين الصحي بمنطقة رجال الأعمال بالمدينة، مشيرة إلى أنه جارٍ تشغيل مزيد من الخدمات في شتى القطاعات لخدمة سكان المدينة.
 

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