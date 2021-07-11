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"قطاع الأعمال" تستعرض مستجدات مشروع تطوير "الدلتا للأسمدة"

الأحد 11/يوليو/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
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عقدت وزارة قطاع الأعمال العام، اجتماعا لمتابعة مشروعات التطوير بشركات الأسمدة التابعة للوزارة، بحضور المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ورئيسي مجلسي إدارة شركتي النصر وكيما للأسمدة والعضوين المنتدبين.
 
وتم خلال الاجتماع بحسب بيان الوزارة، استعراض مستجدات مشروع تطوير شركة الدلتا للأسمدة في موقعها الحالي بمدينة طلخا في الدقهلية، حيث أوضح رئيس الشركة القابضة أن مناقصة التطوير في مراحلها النهائية للترسية على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأسمدة لعمل دراسة متكاملة عن احتياجات التطوير بالشركة.
 
كما تم مناقشة الخطوات الجارية بمشروع تطوير شركة النصر للأسمدة بمحافظة السويس والبالغ تكلفته التقديرية المبدئية 150 مليون دولار، بالإضافة إلى تطورات مشروع إنتاج الأمونيا بالشراكة مع القطاع الخاص.
 
وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بشركتي الدلتا والنصر للأسمدة، وإنجاز مناقصات التطوير والترسية خلال فترة 3 أشهر، وذلك لزيادة كفاءة العملية الإنتاجية وتخفيض معدلات استهلاك الغاز، مشددة على أن تراعى عمليات التطوير التوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية.
 
وتناول الاجتماع أيضا الموقف التشغيلي لمصنع "كيما 2" للأسمدة الجديد بأسوان لإنتاج الأمونيا واليوريا، والذي وصلت معدلات إنتاجه خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 105%، إلى جانب موقف التسوية مع المقاول العام ، والمرحلة الثانية من المشروع لإنتاج حامض النيتريك.

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وزير قطاع الاعمال قطاع الاعمال الدلتا للاسمدة الاقتصاد المصري

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