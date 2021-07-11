Advertisements

"الكهرباء": استثمار 2.1 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع بمطروح والساحل الشمالي

الأحد 11/يوليو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت وزارة الكهرباء المصرية، استثمار 2.1 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بقطاعى كهرباء مطروح والساحل الشمالي التابعين لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء خلال الفترة من 2014 حتى 2021.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن قيمة المنفذ على عمليات الصيانة بشبكتي الجهد المتوسط والمنخفض من يوليو 2014 وحتى2021، بلغت 125 مليون جنيه.

وذكرت أن قيمة ما تم تنفيذه من تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات المسددة القيمة والمنفذة للغير خلال نفس الفترة بلغت 1.5 مليار جنيه.

وحول مبادرة حياة كريمة تقوم الوزارة، بتطوير شبكة الكهرباء 5 قرى في نطاق محافظة مطروح  ضمن المرحلة الاولى للقرى الاكثر احتياجاً من مبادرة حـياة كريمـة تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي قرى (سيدي شبيب - زاوية العوامة - أبو مزهود - بهى الدين - سيدنا هود ) بنطاق محافظة مطروح.

وأكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

وأكد الوزير ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات،مشددا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.

أخبار تهمك

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا "يورو 2020" قبل نهائي إيطاليا وإنجلترا

منذ ساعة و نصف

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ ساعة و نصف

صفقة تبادلية ضخمة تقترب بين برشلونة وعملاق مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن خليفة كومان في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 10 ساعة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من حسم هذه الصفقة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ يوم

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

12:09 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

10:44 ص

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

09:17 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي