"الكهرباء": استثمار 2.1 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع بمطروح والساحل الشمالي

أعلنت وزارة الكهرباء المصرية، استثمار 2.1 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بقطاعى كهرباء مطروح والساحل الشمالي التابعين لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء خلال الفترة من 2014 حتى 2021.





وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن قيمة المنفذ على عمليات الصيانة بشبكتي الجهد المتوسط والمنخفض من يوليو 2014 وحتى2021، بلغت 125 مليون جنيه.





وذكرت أن قيمة ما تم تنفيذه من تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات المسددة القيمة والمنفذة للغير خلال نفس الفترة بلغت 1.5 مليار جنيه.





وحول مبادرة حياة كريمة تقوم الوزارة، بتطوير شبكة الكهرباء 5 قرى في نطاق محافظة مطروح ضمن المرحلة الاولى للقرى الاكثر احتياجاً من مبادرة حـياة كريمـة تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي قرى (سيدي شبيب - زاوية العوامة - أبو مزهود - بهى الدين - سيدنا هود ) بنطاق محافظة مطروح.





وأكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.





وأكد الوزير ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات،مشددا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.



