"الأعياد الصينية".. أمسية ثقافية بألسن عين شمس 





نظمت اللجنة الثقافية التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، بكلية الألسن جامعة عين، أمسية ثقافية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بعنوان "الأعياد الصينية التقليدية"، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.يمنى عزمى، رئيس اللجنة.



تحدثت فيها أ.د. نينت نعيم إبراهيم، الأستاذ بقسم اللغة الصينية، عن "الأعياد الصينية التقليدية"، فالأعياد الصينية التقليدية ذات مضمون ثرى وتاريخ عريق وهى تراكم لتاريخ وثقافة الأمة الأمة الصينية، فنحن نرى التراث التاريخ للأ مم من خلال عادات وتقاليد الأعياد. فالأعياد فى الصين تتنوع وتختلف حسب القوميات الستة وخمسين فى الصين وأيضا تتنوع طرق التسلية لدى الأقليات القومية المختلفة.



وألقت د. نينت، لمحة عن الأعياد التقليدية الصينية الشهيرة، وجاء أشهرها "عيد الربيع" فعيد الربيع هو أول عيد تقليدى فى السنة القمرية الصينية (يحل فى الفترة ما بين أواخر يناير وأواسط فبراير من التقويم الميلاد)، فى هذا العيد يلم شمل الأسرة وتقام الولائم وعندما يدق الجرس فى تمام الساعة الثانية عشر تدوى أصوات المفرقعات والأ لعاب النارية تعبيرات عن قدوم السنة الجديدة، وفى صباح يوم رأس السنة الجديدة تقدم القرابين للالهه.



ومن الاعياد الأخرى التى قدمتها عيد رش الماء عند قومية داى، واستعرضت أيضا عادات قومية داى فى قضاء هذا العيد وفى هذا العيد يقومون بغسل تمثال بوذا ويقومون برش الماء على بعضهم البعض لنيل البركات.



وهناك أيضا "عيد الفوانيس" و"عيد منتصف الخريف" و"عيد الصفاء والنقاء" فلكل عيد من هذة الأعياد طقوسه وعاداته وتقاليده الدينية والأ جتماعية.