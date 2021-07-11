ريهام عبد الحكيم تحي حفلاً غنائياً على مسرح النافورة في هذا الموعد

بعنوان "لقيت نفسي معاك"، وهي من كلمات عماد عبيد، وألحان عبد العزيز الشايجى، وتوزيع موسيقى محمد هارون، ومن إخراج وليد منير.





تقدم المطربة ريهام عبد الحكيم، حفلًا غنائيًا تحت إشراف المايسترو سليم سحاب، على مسرح النافورة بدار الأوبرا يوم الجمعة 16 يوليو فى تمام الساعة مساء.وتقدم الفنانة ريهام عبد الحكيم مجموعة من الاغاني لأم كلثوم ومن أغانيها أبرزها "شكله طيب، بالورقة والقلم، فيها حاجة حلوة، الأسطورة، حاسة معاك".وفي سياق آخر، قدمت المطربة ريهام عبد الحكيم مؤخرًا دويتو غنائي مع الفنان عبد العزير الشايجي،