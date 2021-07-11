Advertisements

السفير القبرصي ومحافظ المنيا يشاركان في جنازة تشيع حادث حريق قبرص

الأحد 11/يوليو/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
Advertisements
شارك اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والسفير هومر مافروماتيس سفير قبرص بالقاهرة اليوم على المشاركة فى جناز تشيع ثامين 4 شباب لقوا مصرعهم فى قبرص جراء اشتعال النيران في مزارع للطماطم.
وكان اهالى الى قرية الناصرية التابعة إداريًا لمركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، قد شيعو اليوم من كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل جثامين اربعة من ابناء القرية الذين لقوا حدفهم فى حادث حريق مزارع قبرص قبل
وزير الطيران
ووجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد خالص الشكر والتقدير لوزارة الطيران المدني على التنسيق والتعاون من أجل تسهيل استقبال الجثامين والمُرافقين لهم وإنهاء الإجراءات ذات الصلة.

كما جددت السفيرة نبيلة مكرم الشكر لوزارة العدل المصرية، وكذلك للسفارة المصرية في قبرص، على كل ما تم بذله من جهود في متابعة الموقف وتذليل أي عقبات واجهت إنهاء الإجراءات اللازمة.

وتقدمت الوزيرة بخالص التعازي لأسر المواطنين المتوفين، داعية الله تعالى أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وزير العدل
وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، قد قرر إعفاء أسر ضحايا حريق قبرص من رسوم تحاليل الـ DNA، والتي تطلبتها الإجراءات القانونية للتعرف على الجثامين، وذلك بهدف التيسير على الأسر المكلومة من خلال مد فترة العمل بمراكز التحاليل التابعة لمحل سكن الأسر حتى يتمكنوا من إجراء التحاليل واستلام النتائج بأسرع وقت.

سفارة مصر في قبرص
فيما كانت سفارة مصر في قبرص قد شكلت غرفة عمليات للتواصل مع المسؤولين القبارصة، بعد ورود معلومات لديها تفيد وفاة 4 مصريين كانوا يعملون فى قبرص نتيجة للحرائق التي اندلعت في عدد من القرى هناك، حيث أجرى السفير عمرو حمزة، السفير المصري في قبرص، فحصا لمكان الحادث وملابساته، كما أنه تواصل بشكل مستمر مع الجهات القبرصية المعنية.

أخبار تهمك

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ حوالي 14 ساعة

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم هذه الصفقة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا "يورو 2020" قبل نهائي إيطاليا وإنجلترا

منذ ساعة و نصف

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ ساعة و نصف

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 10 ساعة

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن خليفة كومان في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ 43 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ نصف ساعة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ يوم

صفقة تبادلية ضخمة تقترب بين برشلونة وعملاق مدريد

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

12:09 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

10:44 ص

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

09:17 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي