السفير القبرصي ومحافظ المنيا يشاركان في جنازة تشيع حادث حريق قبرص

شارك اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والسفير هومر مافروماتيس سفير قبرص بالقاهرة اليوم على المشاركة فى جناز تشيع ثامين 4 شباب لقوا مصرعهم فى قبرص جراء اشتعال النيران في مزارع للطماطم.

وكان اهالى الى قرية الناصرية التابعة إداريًا لمركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، قد شيعو اليوم من كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل جثامين اربعة من ابناء القرية الذين لقوا حدفهم فى حادث حريق مزارع قبرص قبل

وزير الطيران

ووجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد خالص الشكر والتقدير لوزارة الطيران المدني على التنسيق والتعاون من أجل تسهيل استقبال الجثامين والمُرافقين لهم وإنهاء الإجراءات ذات الصلة.



كما جددت السفيرة نبيلة مكرم الشكر لوزارة العدل المصرية، وكذلك للسفارة المصرية في قبرص، على كل ما تم بذله من جهود في متابعة الموقف وتذليل أي عقبات واجهت إنهاء الإجراءات اللازمة.



وتقدمت الوزيرة بخالص التعازي لأسر المواطنين المتوفين، داعية الله تعالى أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.



وزير العدل

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، قد قرر إعفاء أسر ضحايا حريق قبرص من رسوم تحاليل الـ DNA، والتي تطلبتها الإجراءات القانونية للتعرف على الجثامين، وذلك بهدف التيسير على الأسر المكلومة من خلال مد فترة العمل بمراكز التحاليل التابعة لمحل سكن الأسر حتى يتمكنوا من إجراء التحاليل واستلام النتائج بأسرع وقت.



سفارة مصر في قبرص

فيما كانت سفارة مصر في قبرص قد شكلت غرفة عمليات للتواصل مع المسؤولين القبارصة، بعد ورود معلومات لديها تفيد وفاة 4 مصريين كانوا يعملون فى قبرص نتيجة للحرائق التي اندلعت في عدد من القرى هناك، حيث أجرى السفير عمرو حمزة، السفير المصري في قبرص، فحصا لمكان الحادث وملابساته، كما أنه تواصل بشكل مستمر مع الجهات القبرصية المعنية.

