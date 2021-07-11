جربي تحضير سلطة الزبادي الهندية

المقادير

- خيار : 2 حبة (مفروم)

- عصير الليمون : نصف ملعقة كبيرة (حامض)

- النعناع : كوب (مفروم)

- الشبت : كوب (مفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- لبن زبادي : كوب

- زيت الزيتون : نصف ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

طريقة التحضير

في وعاء، ضعي اللبن الزبادي، عصير الليمون، الزيت والملح، واخلطي المكونات حتى تتداخل.

أضيفي الخيار، النعناع، الشبت والثوم.