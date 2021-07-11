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جربي تحضير سلطة الزبادي الهندية

الأحد 11/يوليو/2021 - 01:21 م
بوابة الفجر
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المقادير
- خيار : 2 حبة (مفروم)
- عصير الليمون : نصف ملعقة كبيرة (حامض)
- النعناع : كوب (مفروم)
- الشبت : كوب (مفروم)
- الثوم : فصّان (مهروس)
- لبن زبادي : كوب
- زيت الزيتون : نصف ملعقة كبيرة
- ملح : حسب الرغبة
طريقة التحضير
في وعاء، ضعي اللبن الزبادي، عصير الليمون، الزيت والملح، واخلطي المكونات حتى تتداخل.
أضيفي الخيار، النعناع، الشبت والثوم.
اخلطي المكونات حتى تتداخل، وأدخلي الوعاء إلى الثلاجة حتى تبرد السلطة، وقدّميها باردة.

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