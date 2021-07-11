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قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

الأحد 11/يوليو/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
مروة هيكل
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حددت محكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية جلسة 12 سبتمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من ورثة الفنان الراحل نور الشريف ضد شركة "لابوار" بعد استخدام مشهد لمورثهم، للترويج لمنتجاتهم.


و أحالت الدعوى من الدائرة الاستئنافية إلى الدائرة الابتدائية في الجلسة الماضية لعدم الاختصاص.

وكان قد تقدم محامي أسرة الراحل نور الشريف، بطلب في نهاية شهر مايو 2020 بطلب للمحكمة الاقتصادية لندب خبير مختص بحقوق الملكية للاطلاع على نسخة من الإعلان محل النزاع، وبيان عما إن كان الممثل القانوني لمحلات لابوار أخذ الموافقة الكتابية لعرض استغلال ذلك المشهد من مسلسل عائلة الحاج متولي.



كانت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، أحالت دعوى صافينار مصطفى محمد قدري" الشهيرة ببوسي"، وسارة نور الشريف جابر محمد، ومي نور الشريف جابر محمد، ورثة الفنان نور الشريف، ضد الممثل القانوني لمحلات لابوار، لاستخدام مشهد لمورثهم في مسلسل عائلة الحاج متولي، موظف بصورته مع صوت بديل للترويج لمنتجاتهم – محلات لابوار- كحك العيد للمحكمة الابتدائية، لعدم الاختصاص، وتحديد ميعاد نظر الجلسة وإعلان الخصوم، بالحكم .

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