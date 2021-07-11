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مدرب بايرن ميونيخ يشيد بمولر

الأحد 11/يوليو/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
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أشاد جوليان ناجلسمان المدير الفني الجديد لنادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، بنجم الفريق توماس مولر.

وخلال مقابلة مع صحيفة "بيلد ام سونتاج" اليوم الأحد قال ناجلسمان بشأن مولر "طالما عرفت توماس بأنه شخص طموح للغاية، لديه رغبة عارمة على الفوز، الأمر كذلك، إذا ظل لائقا فعدد المدربين الذي سيتجاهلون إشراكه، قليل للغاية".

وبدأ ناجلسمان مهمته رسميا مع النادي البافاري يوم الأربعاء الماضي بقيادة أول حصة تدريبية للفريق.

وتولى ناجلسمان مهمة تدريب بايرن خلفا لهانزي فليك الفائز بالثلاثية في 2020، والذي تحول بدوره لتدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف.

وتحدث ناجلسمان وفليك عبر الهاتف لكن دون وجود مراسم تسليم خاصة للملفات المتعلقة بالفريق.

وقال ناجلسمان "أردت مشاهدة الأمور بنفسي أولا ثم سأتصل به مجددا وسنتحدث في التفاصيل".

ويرى ناجلسمان أن مولر لديه "إمكانات استثنائية" مشيرا إلى أنه من الصعب دائما على لاعبي الفرق المنافسة  مواجهته.

وتابع "لانك لا يمكنك تعطيله، لأن لديه هذا الإحساس الرائع بالمساحات الخالية".

وأوضح ناجلسمان أنه خلال فترة طفولته بكى هو وشقيقه عندما خسر بايرن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد في 1999 ويأمل الآن أن يقود الكتيبة البافارية للقب القاري.

وأشار المدرب "رأيت صورة وداع هانزي فليك، ومن المذهل مشاهدته يقف هناك باللون الأسود وتحيط به كل هذه الجوائز الفضية والذهبية، فكرت في أنه سيكون من الرائع لو هناك واحدة لي مثل هذه يوما ما".

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