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الخدمات البيطرية عن ذبح الأضاحي بالشارع: "ميصحش" (فيديو)

الأحد 11/يوليو/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور ياسر شريف، مدير عام التفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، استعدادات الهيئة لاستقبال عيد الأضحى، قائلا إنهم قاموا بتكثيف حملات التفتيش على منافذ البيع، والتأكد من جاهزية المجازر.

وأشار "شريف"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أنهم بإلغاء إجازات الأطباء البيطريين خلال فترة عيد الأضحى، منوها بأنه صدر قرار باستقبال أضاحي المواطنين الراغبين في ذبحها بالمجازر بدلا من الذبح في الشوارع وما ينتج عنه من تلوث بيئي.

وأضاف الدكتور ياسر شريف، مدير عام التفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، "ميصحش نكون بنعمل حاجة تقربا لله.. ونتسبب في تلوث البيئة، ونضر غيرنا بالذبح في الشارع".

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