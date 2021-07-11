الخدمات البيطرية عن ذبح الأضاحي بالشارع: "ميصحش" (فيديو)

كشف الدكتور ياسر شريف، مدير عام التفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، استعدادات الهيئة لاستقبال عيد الأضحى، قائلا إنهم قاموا بتكثيف حملات التفتيش على منافذ البيع، والتأكد من جاهزية المجازر.





وأشار "شريف"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أنهم بإلغاء إجازات الأطباء البيطريين خلال فترة عيد الأضحى، منوها بأنه صدر قرار باستقبال أضاحي المواطنين الراغبين في ذبحها بالمجازر بدلا من الذبح في الشوارع وما ينتج عنه من تلوث بيئي.



