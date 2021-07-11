Advertisements

قرارات جديدة بكلية الآداب جامعة عين شمس

الأحد 11/يوليو/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements


أصدر الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بقيام الدكتور أحمد مصطفى صبري عبد الجواد مجاهد الأستاذ المساعد بكليه الآداب بأعمال رئيس مجلس قسم الدراما والنقد المسرحى بالكلية اعتبارا من 2752021 ولمدة عام.

وقرارًا بقيام الدكتور معوض بدوي معوض بدوي الأستاذ المساعد بكليه الآداب بأعمال رئيس مجلس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات بالكلية اعتبارا من 772021 ولمدة عام.

كما أصدر قرارًا بتجديد تعيين الأستاذه الدكتوره شيرين صادق محمد محمد الجندي رئيسا لمجلس قسم الارشاد السياحي بكليه الاداب اعتبارا من 2652021 ولمدة عام.

أخبار تهمك

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من حسم هذه الصفقة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

مصر ترفض المساس بحقها في المياه.. تصريحات نارية لرئيس البرلمان بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

صفقة تبادلية ضخمة تقترب بين برشلونة وعملاق مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا "يورو 2020" قبل نهائي إيطاليا وإنجلترا

منذ ساعة و نصف

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ 40 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ ساعة و نصف

الكشف عن خليفة كومان في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

12:09 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

10:44 ص

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

09:17 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي