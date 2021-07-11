قرارات جديدة بكلية الآداب جامعة عين شمس





أصدر الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بقيام الدكتور أحمد مصطفى صبري عبد الجواد مجاهد الأستاذ المساعد بكليه الآداب بأعمال رئيس مجلس قسم الدراما والنقد المسرحى بالكلية اعتبارا من 2752021 ولمدة عام.



وقرارًا بقيام الدكتور معوض بدوي معوض بدوي الأستاذ المساعد بكليه الآداب بأعمال رئيس مجلس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات بالكلية اعتبارا من 772021 ولمدة عام.



كما أصدر قرارًا بتجديد تعيين الأستاذه الدكتوره شيرين صادق محمد محمد الجندي رئيسا لمجلس قسم الارشاد السياحي بكليه الاداب اعتبارا من 2652021 ولمدة عام.