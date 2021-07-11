طريقة تحضير بان كيك.. وصفة سهلة

المقادير

- البيض : 1 حبة

- دقيق : كوب

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- حليب : كوب (سائل)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مذوبة)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة





طريقة التحضير

في وعاء الخلاط الكهربائي، اخفقي البيض، الحليب والزبدة حتى تحصلي على مزيج متجانس.

في وعاء ثانٍ، اخلطي الدقيق، السكر، البايكنغ باودر والملح حتى تتداخل المكونات.

أضيفي مزيج الحليب على خليط الدقيق وقلبي جيداً حتى تتخلصي من التكتلات.

ادهني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة بالزيت النباتي ثم اسكبي مقدار مغرفة من مزيج البان كيك.

اتركي البان كيك حتى تظهر فقاعات على الوجه ثم اقلبيه للجهة الثانية لينضج.