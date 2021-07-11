مكتبة الإسكندرية تنظم برنامج تدريبي لتأهيل ذوي الصعوبات السمعية إلى سوق العمل

تنظم مكتبة الإسكندرية برنامج "سفراء الأيدي الناطقة"؛ وهو برنامج تدريبي لتطوير المهارات وتأهيل الطلبة وحديثي التخرج من ذوي الصعوبات السمعية إلى سوق العمل، وذلك في الفترة من يوم الأحد الموافق 11 يوليو إلى يوم الأحد الموافق 15 أغسطس، بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

يضم البرنامج مجموعة من ورش العمل لتنمية المهارات الحياتية والوظيفية، ومحاضرات تفاعلية حول اكتشاف الذات وكيفية تخطيط ورسم الأهداف الذكية، ومعرفة احتياجات سوق العمل، وأيضًا كيفية بناء علاقات عمل فعّالة؛ الأمر الذي يمكن أن يجعل العاملين مُتكيفين وناجحين بشكل إيجابي.

كما تهدف ورش العمل أيضًا إلى تنمية مهارات البحث في شبكة الإنترنت، وتطبيق تقنيات الجيل الثاني من الإنترنت؛ وتطبيق التكنولوجيا في المهارات اللوجستية والإدارية.

تقدم للبرنامج حوالي 20 طالب وطالبة وحديثي التخرج من الصم وضعاف السمع، من سن 18- 28 سنة من خلفيات علمية مختلفة. هذا ويقام البرنامج بالتعاون مع مؤسسة (هانس زايدل الألمانية - مكتب مصر).

