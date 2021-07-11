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3 مؤشرات تكشف.. هل دخلت سلالة دلتا لفيروس كورونا مصر؟

الأحد 11/يوليو/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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كشفت مؤشرات خلال الأيام الأخيرة، عن وضع فيروس كورونا في مصر، ودخول سلالة دلتا سريعة الانتشار للبلاد من عدمه طيلة الفترة الماضية.

ويستطيع متحور "دلتا" الإفلات من الأجسام المضادة التي يفرزها الجسم، سواء عبر الإصابة بكورونا والتعافي منه، أو عن طريق أخذ اللقاح.


وهناك طريقتان للحد من انتشار متحور فيروس كورونا دلتا، وهي الالتزام بقواعد العزل والتباعد وارتداء الكمامة، وتعزيز وجود معدات الحماية والأكسجين واللقاحات بين كل دول العالم.

لم يكتشف حالات للمتحور
وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن كل التحاليل التى تتم للمصابين تنفى اكتشاف متحور دلتا فى مصر حتى الآن، مشيرة إلى أنه دخل إلى أكثر من 100 دولة فى العالم.

ليس موجودا في مصر
وقال الدكتور محمد النادى، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن ن متحور دلتا ليس موجودًا فى مصر، ولكن أيضأ ليس بعيدأ عنا، لافتًا لتسجيل حالات منه فى لبنان، والمغرب وعدد آخر من الدول.

وأشار عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إلى أنه تم رصد حالات مصابة بمتحور دلتا في لبنان واسرائيل والمغرب لذلك هو ليس ببعيد عن دخول مصر، لافتًا إلى أن عدم الإقبال علي تطعيم لقاح كورونا يجعل يجعل جسم الإنسان الذي لم يحصل علي التطعيم مصنع للمتحورات الخاصة بالفيروس وإنتاج متحور لا يعلم أحد بشراسته.

توقعات غير مؤكدة
وعلى جانب آخر، قال الدكتور أحمد عبد الله، الباحث المصري، إنه يتوقع أن تكون هذه السلالة وصلت إلى مصر، ولكنه غير متأكد وصولها من عدمه، كاشفًا أنها ستكون الأكثر انتشارًا في الموجة الرابعة.


وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

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