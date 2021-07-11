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الري: استمرار أعمال الرفع المساحي لبعض النقاط على المصارف الزراعية الرئيسية بسيوة

الأحد 11/يوليو/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت الإدارة العامة للموارد المائية والري بواحة سيوة، إستمرار أعمال الرفع المساحى لبعض النقاط على المصارف الزراعية الرئيسية بسيوة

جاء ذلك ضمن بروتوكول التعاون بين كلية الهندسة جامعة القاهرة، ووزارة الموارد المائية والري بخصوص أعمال المراقبة وقياس تصرفات المصارف الزراعية الرئيسية ودراسة إمكانية تغير اتجاهات بعض المصارف بسيوه.

وقالت وزارة الموارد المائية والري - في بيان لها - إنه جاري عمل اختبارات كثافة التربة لجسر مصرف بهي بعد الانتهاء من أعمال تعلية وتقوية وتدعيم الجسر.

وأكدت الوزارة أنه جاري استكمال أعمال ترميم وتأهيل خزان الكاف ضمن مشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بواحة سيوة، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واستكمال أعمال الحفر والاحلال ولحام مواسير البولي ايثيلين لشبكة التوزيع لبئر ألطبو الإنتاجي العميق وشبكة بئر الشحايم 2 الإنتاجي العميق.

وأضافت الوزارة خلال البيان، أنه جاري أيضًا استكمال أعمال الحفر بالدقاق ½ 8 حتى عمق 865 متر ضمن عملية حفر بئر انتاجي عميق بمنطقة وفلة بواحة سيوة بخطة الإدارة للعام المالي 2020 - 2021، مؤكدة الانتهاء من إحلال وتجديد خط الطرد الواصل بين محطة اغورمى، وخزان الخلط بمنطقة خفض المنسوب وجارى ترميم خزان الخلط.
الري: استمرار أعمال الرفع المساحي لبعض النقاط على المصارف الزراعية الرئيسية بسيوة
الري: استمرار أعمال الرفع المساحي لبعض النقاط على المصارف الزراعية الرئيسية بسيوة
الري: استمرار أعمال الرفع المساحي لبعض النقاط على المصارف الزراعية الرئيسية بسيوة
الري: استمرار أعمال الرفع المساحي لبعض النقاط على المصارف الزراعية الرئيسية بسيوة
الري: استمرار أعمال الرفع المساحي لبعض النقاط على المصارف الزراعية الرئيسية بسيوة
الري: استمرار أعمال الرفع المساحي لبعض النقاط على المصارف الزراعية الرئيسية بسيوة
الري: استمرار أعمال الرفع المساحي لبعض النقاط على المصارف الزراعية الرئيسية بسيوة
الري: استمرار أعمال الرفع المساحي لبعض النقاط على المصارف الزراعية الرئيسية بسيوة

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