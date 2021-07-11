اتبعي هذه الأمور جيدا عند قلي السمك

نقدم لست البيت الشاطرة، بعض الأمور التي من الضروري معرفتها قبل البدء بعملية قلي السمك، وهي تتمثل في التالي:





مدة قلي السمك:

تعتمد مدة قلي السمك بحجم السمك، فإذا كان السمك صغير الحجم، فلا يحتاج إلى الوقت الكبير مقارنة مع السمك كبير الحجم.





حجم السمك:

تختلف مدة قلي السمك بالنسبة إلى حجم السمك، فيحتاج السمك صغير الحجم ما بين الـ 5 والـ 7 دقائق أما السمك الكبير فيحتاج ما بين الـ 10 والـ 12 دقيقة.





نوع السمك:

هناك بعض أنواع من السمك لا تأخذ الوقت الكبير في عملية القلي مثل أنواع سمك الفيليه سريع النضج.





الأسماك الدهنية

مثل سمك السلمون، سمك التونة، أو القاروص التشيلي يمكن أن تصبح دهنية جداً وغير جذابة عند قليها في المقلاة، لذلك يفضل طبخها على الشواية.





الأسماك الخالية من الدهون