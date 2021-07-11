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محافظ المنوفية: فتح المجازر بالمجان للمواطنين طوال أيام العيد

الأحد 11/يوليو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية فتح المجازر لاستقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان، وذلك بعد الكشف عليها من خلال أطباء متخصصين حفاظًا علي البيئة ولضمان سلامة وجودة لحوم الأضاحي، مشددًا علي ضرورة تكثيف الجهود ورفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك بجميع المجازر وإدارات الطب البيطري بنطاق المحافظة، ومؤكدًا علي تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بإدارات الطب البيطري بمراكز المحافظة والتي تعمل علي مدار 24 ساعة وتخصيص أرقام تليفونات طوارئ ( 2174929، 2174931 ) لاستقبال شكاوي المواطنين خلال أيام أجازة العيد والعمل علي حلها فورًا.
كما أفاد الدكتور عادل عبد المنعم مدير مديرية الطب البيطري بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والأجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة وفتح المجازر لاستقبال الذبائح فترة إضافية تبعًا لكثافة الذبائح ولمواجهة زيادتها، وكذا توفير إحتياجات المجازر من أدوات النظافة حفاظًا علي صحة وسلامة اللحوم وتطهير وتعقيم المجازر، بالإضافة الي توفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم.
وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلي أنه تم إعداد برنامج للمرور علي المحلات والسوبر ماركت من خلال لجنة حماية المستهلك لمتابعة المواد ذات المنشأ الحيواني وتاريخ الصلاحية، بالاضافة الي تكثيف حملات ضبط اللحوم علي محلات عرض بيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة، وكذا التفتيش علي ثلاجات اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة حفاظًا علي صحة المواطنين وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات التموين والشئون الصحة بالمحافظة، مشيرًا الي تكثيف عمل لجان مكافحة الحيوانات الضالة بجميع مراكز ومدن المحافظة حرصًا علي سلامة المواطنين.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميدانى بالشارع خلال أيام عيد الأضحي المبارك والتنسيق مع ادارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والتصدى لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى وتحقيق أقصى سيولة مرورية لحركة السيارات.

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