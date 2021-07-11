قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموافقة على القانون رقم 98 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2021/2022.



نشر القانون بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.



ووفقا للمادة الأولى من القانون قدرت جملة موازنة الهيئة للقومية للبريد للسنة المالية 2021 2022 بمبلغ 57 مليارا و379 مليونا و660 ألف جنيه.