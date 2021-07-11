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العراق يحبط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية بشمال البلاد

الأحد 11/يوليو/2021 - 01:40 م
قوات أمن عراقية
قوات أمن عراقية
وكالات
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أحبطت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى بشمال البلاد.

 

وأصدرت  خلية الإعلام الأمني  العراقية، بيانًا قالت فيه إن "القوات الأمنية فككت مجموعة عبوات ناسفة استهدفت أبراج الطاقة الكهربائية، بعدما زرعتها عناصر عصابات داعش الإرهابية".

 

وأضاف البيان: "قواتنا الأمنية بتشكيلاتها المختلفة من الدفاع والداخلية والحشد الشعبي تقوم بمراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية على مدار الساعة وتحبط كل المحاولات الرامية لاستهداف الأبراج والمحطات، لضمان استقرار وصول التيار الكهربائي إلى مناطق البلاد كافة"، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

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نقل الطاقة الكهرباء العراق

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