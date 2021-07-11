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وزير البترول: لأول مرة تشاركنا "إيني" في نشاط بيع الوقود
الأحد 11/يوليو/2021 - 01:42 م
هدى عبدالرازق
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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إنهم يستهدفون العمل على افتتاح محطات وقود جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بدلا عن البنزبن.
وأشار "الملا"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك خطة للانتشار السريع والتوسع في محطات الوقود سواء بإنشاء محطات جديدة، أو تطوير محطات قائمة بالفعل، حيث تم افتتاح محطة تموين الوقود المتكاملة بالعباسية، ولأول مرة تشاركنا شركة إيني في نشاط بيع الوقود رغم أنها موجودة في مصر منذ 70 عاما.
وأضاف أن استراتيجية الرئيس السيسي تعتمد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات، وكان من أهم هذه المجالات الطاقة، منوها بأن مصر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي اواخر 2018 وبدأنا التصدير، معلقا: "الحال اتغير".
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