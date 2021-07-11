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انتهاء أول أيام امتحانات الثانوية لطلاب القسم الأدبي بمدرسة الدقي ( صور )

الأحد 11/يوليو/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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أدى عدد كبير من طالبات الصف الثالث الثانوي بالقسم الأدبى اول يوم امتحانات بمدرسة الدقي، وسط تطبيق تام للإجراءات الاحترازية، التى كانت قد أعلنت عنها وزارة الصحة من قبل لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحرص عدد كبير من الطالبات على إرتداء الكمامات، وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن ضبط عدد من أجهزة "التابلت" خارج "المنظومة المخصصة من الوزارة خلال أداء الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت "الوزارة" أنه تم ضبط التابلت الخاص بالطالب "ن.س" بمحافظة المنوفية، وهو جهاز خارج منظومة الوزارة منذ 114 يومًا، وتم الكشف عن الجهاز وتوجيه الملاحظين بضبطه والتحفظ عليه وتحرير محضر إثبات حالة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن أي جهاز تابلت خارج المنظومة أو أي جهاز تم اختراقه "تهكيره" أو لا يتبع الوزارة، سيتم سحبه وتحرير محضر ضد الطالب.
انتهاء أول أيام امتحانات الثانوية لطلاب القسم الأدبي بمدرسة الدقي ( صور )
انتهاء أول أيام امتحانات الثانوية لطلاب القسم الأدبي بمدرسة الدقي ( صور )
انتهاء أول أيام امتحانات الثانوية لطلاب القسم الأدبي بمدرسة الدقي ( صور )
انتهاء أول أيام امتحانات الثانوية لطلاب القسم الأدبي بمدرسة الدقي ( صور )
انتهاء أول أيام امتحانات الثانوية لطلاب القسم الأدبي بمدرسة الدقي ( صور )
انتهاء أول أيام امتحانات الثانوية لطلاب القسم الأدبي بمدرسة الدقي ( صور )

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