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بعد تتويجه بـ"كوبا أمريكا".. كل ما حققه "الساحر" ميسي في مشواره الكروي (ألقاب وبطولات)

الأحد 11/يوليو/2021 - 01:31 م
ميسي
ميسي
علاء خليف
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بعد سنوات طويلة قضاها الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي يحلم بمعانقة أحد البطولات رفقة منتخب بلاده، أصبح الحلم حقيقة وتوج بكأس كوبا أمريكا للمرة الأولى في تاريخه، والمرة الخامسة عشر في تاريخ الأرجنتين، بعد الفوز على منتخب البرازيل بنتيجة 1-0 في نهائي البطولة القارية على استاد الماراكانا الشهير.

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس كوبا أمريكا بعد الفوز على المنتخب البرازيلي بهدف النجم أنخيل دي ماريا ليعيد الكأس الغالية إلى الأرجنتين بعد غياب 28 عامًا، حيث يرجع آخر ألقاب منتخب التانجو بالبطولة القارية لعام 1993.

ويستعرض "الفجر الرياضي" سجل بطولات وألقاب ليونيل ميسي بعد تتويجه بكأس كوبا أمريكا:

بطولات

- 10 الدوري الإسباني
- 7 كأس ملك إسبانيا
- 8 كأس السوبر الإسباني
- 4 دوري أبطال أوروبا
- 3 كأس العالم للأندية
- 3 كأس السوبر الأوروبي
- كأس كوبا أمريكا 2021
- كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا
- ذهبية أولمبياد 2008

جوائز فردية

الكرة الذهبية (6 مرات): أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019.

أفضل لاعب في العالم من فيفا (مرة واحدة): عام 2009

الحذاء الذهبي الأوروبي (6 مرات): أعوام 2010، 2012، 2013، 2017، 2018، 2019.

أفضل لاعب في أوروبا (مرتان): عاما 2011، 2015.

أفضل لاعب في أوروبا على صعيد الأندية (مرة واحدة): عام 2009.

هداف الليجا (8 مرات): أعوام 2010، 2012، 2013، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021.

هداف دوري أبطال أوروبا (6 مرات): أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019.

جائزة أفضل لاعب في الليجا (6 مرات): أعوام  2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2015.

أفضل مهاجم في أوروبا (مرتان): عاما 2009، 2019.

جائزة هدف الموسم من ويفا (3 مرات): أعوام 2007، 2015، 2016.

الكرة الذهبية لكأس العالم (مرة واحدة): عام 2014.

أفضل لاعب في كوبا أمريكا (مرتين): 2015، 2021.

جائزة هداف كوبا أمريكا (مرة وحيدة): 2021.

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