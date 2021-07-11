حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة رحيل محمود عبدالمنعم كهربا عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الحالي.





ونفى المصدر ما تردد حول رغبة اللاعب في الرحيل، بعد أن ابتعد عن التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة الأخيرة.





وأضاف في تصريحات خاصة للفجرالرياضي، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، رفض رحيل اللاعب وسيمنحه فرصة المشاركة بشكل أكبر خلال المباريات القادمة.





ويلتقي الأهلي مع فريق مصر المقاصة اليوم الأحد في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب السويس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



