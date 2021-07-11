UFC 264.. ننشر موعد نزال بورييه وماكجريجور والقنوات الناقلة





يترقب عشاق لعبة الفنون القتالية المختلطة "UFC" مواجهة مرتقبة بين الأيرلندي كونور ماكجريجور والأمريكي داستن بورييه.





وسيكون هذا النزال واحدا من أكثر ثلاثيات النزال المرتقبة عالميًا، كونه يجمع بين داستن بورييه، بطل الوزن الخفيف المؤقت السابق والمصنف أولًا، مع كونور ماكجريجور، بطل يو إف سي المتوج لفئتين سابقًا والمصنف خامسًا.





موعد نزال بورييه وماكجريجور في UFC 264

ينتظر أن يقام نزال الحدث الرئيسي، يو إف سي 264، والذي يجمع بين بورييه وماكجريجور، فجر يوم الأحد 11 يوليو 2021.





ويتوقع أن يبدأ النزال في الساعة الخامسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، السادسة صباحا بتوقيت أبوظبي.





وسيكون مكان هذا النزال المرتقب في حلبة "تي-موبايل أرينا" بمدينة "لاس فيجاس" في الولايات المتحدة الأمريكية.





القنوات الناقلة لنزال بورييه وماكجريجور في UFC 264

ويستعد جمهور واسع من عشاق يو إف سي بالمنطقة العربية لمتابعة الحدث مباشرة عبر القنوات الرسمية الناقلة والتي تتضمن تطبيق "يو إف سي أرابيا" من شركة أبوظبي للإعلام، وقناة AD Fight، ومنصة ستارز بلاي.





فضلا عن ذلك، ستقوم قناة أبوظبي الرياضية الثانية ببث النزالات التمهيدية قبل المواجهة المرتقبة بين بورييه وماكجريجور.





تاريخ مواجهات بورييه وماكجريجور قبل نزال UFC 264

وكان المقاتلان قد تواجها سابقًا في شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام على جزيرة ياس في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، المقر الدولي لنزالات يو إف سي.





وخلال هذا النزال، قدم بورييه أداء رائعًا، واستطاع التغلب على غريمه ماكجريجور في الجولة الثانية.





أما المواجهة الأولى بينهما فقد كانت في عام 2014 في نزال يو إف سي 178، وحينها أكد ماكجريجور مكانته بين نجوم يو إف سي بتغلبه على بورييه بالضربة القاضية خلال الجولة الأولى.





يذكر أن الثنائي ماكجريجور وبورييه يتمتعان بقاعدة شعبية واسعة وجمهور كبير من المشجعين في المنطقة العربية.



