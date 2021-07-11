طلاب شعبة الأدبي بالإسكندرية عن اللغة العربية: امتحان فوق المتوسط



كشف طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي بالإسكندرية عن أن امتحان مادة اللغة العربية كان فوق المتوسط، وأنه يشبه مستوى امتحان الشعبة العلمية.

ومن أمام أحد اللجان في وسط الإسكندرية، قالت طالبات أن الامتحان كان طويل، وأن الوقت يعد غير كافي، لا يكفي للمراجعة، وأشاروا إلى أن الصعوبة كان في قطعة النحو.

وأدى طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي أمس السبت امتحان مادة اللغة العربية، وقد أشاروا إلى صعوبة الامتحان وطول الأسئلة، وتباينت أرائهم بين شديد الصعوبة وفوق المتوسط.

وانطلقت صباح أمس السبت ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة اللغة العربية، وتستمر الامتحانات إلى يوم 2 أغسطس القادم.

