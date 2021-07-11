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بعد 17 يوم عرض بالسينمات..تعرف على إيرادات فيلم"مش أنا" لتامرحسني و ماجد الكدواني

الأحد 11/يوليو/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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حقق فيلم "مش أنا" لتامر حسني وماجد الكدواني، أمس السبت، إيرادات وصلت إلى 981 ألف جنيهاً، ليصل مجموع إيراداته بعد 17  يوم عرض إلى 23 مليون جنيهاً.


وتدور قصة الفيلم حول مرض نادر يصيب به تامر حسني والذي يجسد دور "حسن"، حيث تربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة "سوسن بدر" و يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكنًا ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم" مش أنا" يسلط الضوء على شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعرضوا لضغط نفسي واجتماعي والعواقب والتطورات بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول جادة".
يذكر أن الفيلم قصة وسيناريو وحوار بطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحة، سوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت أحمد دسوقي.

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