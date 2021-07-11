فريدة الشوباشي: من يزعم أن المرأة سبب التحرش "مشوه نفسياً"







قالت النائبة فريدة الشوباشي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: إن الدين أصبح بالمظهر فقط، مع العلم أنه في الأساس هو بالجوهر.



وتابعت "الشوباشي": محدش قال إن المرأة هي اللي تصدرت المشاركين في ثورة الشعب في 30 يونيو، مؤكدة أن أي عظيم في التاريخ لم يكن له وجود بدون امرأة.



وأكد النائبة، أن كل من يشير إلى أن المرأة هي من أسباب التحرش "مشوهين نفسيا".





وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، جدلًا بين أعضاء المجلس بسبب ما صرح به النائب محمد هاشم خلال الجلسة بأن "المرأة من أسباب التحرش".



وقال النائب محمد هاشم، خلال نظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون العقوبات المقدم من النائب أشرف رشاد، لمواجهة التحرش: "لو أن المتحرش رجل فالمرأة من أسباب التحرش أيضا، وعليها مراعاة سلوك السير في الشوارع في مجتمع شرقي، والحكومة مسئولة بشكل ما عن التحرش أيضا، فوزارة التربية والتعليم لم تقم بالمطلوب منها لغرس القيم في النشء، ووزارة الأوقاف لم تقدم النصيحة السليمة، ووزارة الثقافة الحاضرة الغائبة، ووزارة الإعلام التي تتحدث عن الخيال وتصدر صورة البلطجي والمتحرش في الأعمال المختلفة.



وضجت الجلسة باعتراض سيدات المجلس على النائب محمد هاشم، بسبب الإشارة إلى أن المرأة هي من أحد أسباب التحرش، مما أدى إلى حذف الكلمة من المضبطة بقرار من رئيس المجلس.



وأشاد النائب محمد هاشم، بمشروع القانون الذي يغلظ عقوبة التحرش والاعتداء على حرمة سيدات مصر.



