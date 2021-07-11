بأسلوب المغافلة.. تجديد حبس المتهم بسرقة الهواتف المحمولة بالشروق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم، تجديد حبس المتهم بسرقة الهواتف المحمولة متبعين أسلوب "المغافلة" بالشروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) حال إستقلاله سيارة " أجرة "، وبحوزته (3 هواتف محمولة مجهولى المصدر – مبلغ مالى – سلاح أبيض "كتر").



وبمواجهته إعترف بقيامه بسرقتهم متبعا أسلوب " المغافلة " بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية) جارى تحديده وضبطه.





وبتطوير مناقشته أقر بارتكابهما واقعتى سرقة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة أخرى، كما أقر بأن السلاح الأبيض المضبوط بحوزته بقصد الدفاع عن نشاطه المؤثم.



وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفان المضبوطان، وإتهماه والمتهم الهارب بالسرقة.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.