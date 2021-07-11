وزير البترول عن تقليل استخدام أسطوانة البوتجاز: نستهدف الرفق بأهالينا

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إنهم يعملون على توصيل الغاز الطبيعي إلى منازل 250 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى أنهم يعملون على توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون و200 ألف وحدة سكنية سنويا.





وأشار "الملا"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن توصيل الغاز الطبيعي لكل أنحاء الجمهورية سيغير من الشكل تماما، وسيقلل استخدامنا لاسطوانات البوتجاز، التي تستوردها الدولة، معلقا: "نعمل على التعامل مع اهالينا بطريقة كريمة ومراعاة البعد الاجتماعي، والرفق بأهالينا حيث أن إسطوانة البوتجاز يتم حملها على الاكتاف والرؤوس، ووزنها اكتر من 30 كيلو".



