٩٦ محضرا تموينيا لمخالفات المخابز نصفها نقص في الموازين بالدقهلية



اعلن محافظ الدقهلية أن الحملات التى تم تنفيذها فى نطاق مراكز المنصورة والسنبلاوين وتمى الأمديد أسفرت عن تحرير96 محضرا بمخالفات متنوعة بالمخابز التي شملتها حملات التفتيش،



وقرر " محافظ الدقهلية إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها ووجه لوكيل وزارة التموين بالدقهلية لمتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها..



وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة...



ومن جانبه أشار المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن المحاضر المحررة شملت عدد (39) محضر نقص فى الموازين وعدد(37) محضر مخالفة للمواصفات القانونية وعدد( 1) محضر عدم وجود ماكينة وعدد(8) محضر غلق فى مواعيد العمل وعدد(3) محضر عدم اعطاء بون وعدد(8) محاضر عدم وجود قائمة اسعار وتنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين..



وأضاف ان تلك تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وتأكيدات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار..