صاروخ جديد يستهدف أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا

استهدف صاروخ جديد، اليوم الأحد، أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، دمرت قوات التحالف الدولي، 18 وكرًا لتنظيم داعش فى سلسلة جبال "قره جوغ" ضمن قاطع عمليات نينوى.

ونفذ طيران التحالف الدولي 13 ضربة جوية استهدفت عناصر إرهابية فى سلسلة جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى"

وأسفرت الضربات عن تدمير 18 وكراً وقتل عدد من الإرهابيين، وفقًا لقناة السومرية نيوز..

وقد أطلقت القوات الأمنية العراقية، عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي شرق الأنبار.