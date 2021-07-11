وكيل "تعليم البحر الأحمر": غياب 8 طلاب و96 مراقباً في ثاني أيام امتحانات الثانوية



أعلن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحرالأحمر، انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بجميع مدن المحافظة بدأ من الزعفرانة شمالًا حتى رأس حدربة جنوبًا، وأن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي شكاوى حتى الآن، مؤكدًا أن غرفة عمليات المديرية تلقت إخطارًا من رؤساء اللجان بتسجيل غياب 8 طلاب عن أداء امتحان اللغة العربية للشعبة الأدبية.



واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، تسجيل غياب 96 مراقبًا وملاحظًا عن الحضور للجان بمختلف الإدارات.



وكانت بدأت لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر، فى فتح أبوابها الخارجية للطلاب في العاشرة من صباح اليوم، وذلك استعدادًا لأداء طلاب الشعبة الأدبية امتحان اللغة العربية، حيث يتم مرور الطلاب عبر بوابات تعقيم وقياس درجات الحرارة قيل دخول اللجان.



كما يشهد محيط اللجان استنفار أمني مكثف، وذلك لتأمين محيط اللجان مع إستمرار الحملات الأمنية المتنقلة بالمناطق التي بها لجان ثانوية عامة.



يذكر أن إجمالي عدد الطلاب 2629 طالبا وطالبة، موزعين على 19 لجنة بمختلف مدن المحافظة: 2 برأس غارب، 6 لجان بالغردقة، 3 لجان بسفاجا، 2 بالقصير، 2 مرسى علم، 2 حلايب، 2 الشلاتين.